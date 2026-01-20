- Дата публикации
Макрон в Давосе выступает в солнцезащитных очках: что произошло
Вероятно, у политика Макрона случилась проблема с глазами.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на форуме в Давосе. Во время речи он надел солнцезащитные очки.
Об этом сообщают телеграммы-каналы.
«Макрон выступает в Давосе в солнцезащитных очках из-за „небольшой проблемы с глазами“, — пишут в Сети.
Пользователи также шутят о том, не избили ли Макрона. В частности, делятся догадками о возможном домашнем насилии.
Ожидаем официальную информацию.
Ранее появление Макрона уже привлекало внимание СМИ и пользователей Сети. Да, его увидели на публике с покраснением на глазу.
В Елисейском дворце отреагировали на новости, заверив, что красный глаз вызван разрывом сосуда и не представляет угрозы для здоровья.
«Простите, пожалуйста, достаточно неэстетичное состояние моего глаза. Он совершенно безвреден. Воспринимайте это просто как непреднамеренная ссылка на глаз тигра в начале этого года. Для тех, кто понимает ссылку, это признак решительности», — сказал Макрон.