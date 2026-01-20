Макрон в Давосе выступает в солнцезащитных очках: что произошло

Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на форуме в Давосе. Во время речи он надел солнцезащитные очки.

Об этом сообщают телеграммы-каналы.

«Макрон выступает в Давосе в солнцезащитных очках из-за „небольшой проблемы с глазами“, — пишут в Сети.

Пользователи также шутят о том, не избили ли Макрона. В частности, делятся догадками о возможном домашнем насилии.

Ожидаем официальную информацию.

Ранее появление Макрона уже привлекало внимание СМИ и пользователей Сети. Да, его увидели на публике с покраснением на глазу.

В Елисейском дворце отреагировали на новости, заверив, что красный глаз вызван разрывом сосуда и не представляет угрозы для здоровья.

«Простите, пожалуйста, достаточно неэстетичное состояние моего глаза. Он совершенно безвреден. Воспринимайте это просто как непреднамеренная ссылка на глаз тигра в начале этого года. Для тех, кто понимает ссылку, это признак решительности», — сказал Макрон.