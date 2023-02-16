Макрон во время встречи с главой МИД Китая обсудили "одинаковую цель" установления мира в Украине

Главный дипломат Китая отправился в турне по Европе. Франция – первая страна, которую он посетил с официальным визитом в рамках этой поездки.

В среду, 15 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон в Париже встретился с главой МИД Китая Ван И. Стороны обсудили усилия по установлению мира в Украине.

Об этом сообщает CNN.

"Китай ценит роль, которую играет Франция как независимое великое государство", — заявило китайское посольство после встречи своего главного дипломата и французского президента в Елисейском дворце.

В заявлении говорится, что обе стороны обменялись мнениями по украинскому вопросу. Ван И подчеркнул, "что в этом вопросе Китай настаивает на объективности и всегда пытается содействовать миру и реализации переговоров".

Также отмечается, что Китай "готов сотрудничать с Францией и остальным международным сообществом для изучения политических средств решения вопроса, чтобы как можно быстрее достичь прекращения огня и окончания войны".

В заявлении Елисейского дворца указывается, что обе страны высказали "одинаковую цель" в отношении Украины, а Макрон отметил "последствия этого конфликта для международного мира и безопасности".

Также китайский дипломат встретился со своей коллегой, министром иностранных дел Франции Катрин Колонной, которая сообщила в Twitter, что у них был "основательный обмен мнениями относительно российской агрессии против Украины и путей работы над разрешением конфликта".

Отметим, что главный дипломат Китая отправился в турне по Европе. Франция является первой страной, в которую он прибыл с официальным визитом. В ближайшие дни Ван И также посетит Италию, Венгрию, Россию и Германию. Ожидается, что он выступит с речью на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как пишет "Голос Америки", турне китайского дипломата Ван И рассматривается как часть усилий Пекина по восстановлению связей с европейскими странами в условиях роста напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира — Китаем и США, после того, как в начале этого месяца США сбили китайский шпионский воздушный шар.

Поездка проходит на фоне обострения отношений с Западом. Отказ Пекина осудить вторжение РФ в Украину почти год назад и присоединиться к другим странам по введению санкций против России, еще больше усугубил ситуацию и углубил раскол в отношениях Китая с большей частью Европы.

В декабре прошлого года Ван И отстаивал, по его словам, беспристрастную позицию его страны по поводу войны РФ против Украины и дал понять, что Китай углубит связи с Россией в 2023 году.

Напомним, Пекин заявил о своем нейтралитете в войне РФ против Украины. Китай называет вторжение Путина "кризисом", не предпочитая ни одну из сторон. Впрочем, вместе с тем КНР заявляет о "дружественном сотрудничестве" с Москвой.