Макрон: война в Украине не должна быть конфликтом, к которому люди остаются безучастными

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что некоторые страны находятся в нейтральной позиции по отношению к войне России против Украины

Об этом он заявил во время всеобщих дебатов 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, — пишет Укринформ.

Мол, те, кто хочет вести такую политику "неприсоединения", совершают историческую ошибку.

"Ведь это борьба во имя мира, во благо суверенитета государств, за территориальную целостность каждого. Молчащие сегодня становятся сообщниками современного империализма и цинизма», — отметил он.

Президент Франции также заявил: Россия пытается сделать так, чтобы сегодня утвердилась идея двойных стандартов. Но война в Украине не должна быть конфликтом, к которому люди остаются безразличными”. Он подчеркнул, что все должны играть определенную роль, чтобы положить конец этой войне.

“Эта война, развязанная Россией, презирает принципы, положенные в основу нашей организации, принципы единственно возможного миропорядка. Ведь единственное, что может гарантировать мир, это уважение национального суверенитета и неприкосновенности границ”, — отметил Макрон.

По его словам, разграничение перед лицом войны в Украине очень простое: Вы за принцип, что кто сильный — тот и прав? Вы за уважение суверенитета и независимости стран? Вы за безнаказанность? Не может быть мирового порядка и устойчивого мира, если в основу не положены принципы уважения суверенитета и народов».

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Напомним, ООН намерена направить в Изюм экспертную группу на массовые места захоронений замученных оккупантами людей.

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