Макрон возлагает надежды на переговоры Украины и РФ при посредничестве Китая

Переговоры якобы могут состояться уже в ближайшее время.

Французский президент Эммануэль Макрон надеется на начало мирных переговоров между Украиной и Россией при посредничестве Китая. Он считает, что это может произойти в ближайшее время.

Об этом французский лидер сказал в интервью Nikkei.

Макрон выразил мнение о намерении сохранить каналы связи с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным. Мол, после саммита "Большой двадцатки" мировые лидеры поняли роль переговоров. В частности, участие в этом процессе лидер КНР Си Цзиньпин.

"То, что мы решили сделать с Китаем, Индией и многими другими за столом, было очень важно. Мы выразили это беспокойство... Поэтому я считаю, что полезно в этом контексте, поскольку это создает ситуации, когда Россия получает месседж от международного сообщества".. Особенно от Китая, о том, что мир необходимо восстановить", — сказал президент Франции.

Надежды Макрона на Си Цзиньпина

После саммита G-20 французский президент высказался, что Китай может стать посредником между Украиной и РФ. По его словам, это может помочь избежать дальнейшей эскалации войны зимой.

в кулуарах саммита G20 Макрон попросил Си Цзиньпина призвать Путина "вернуться за стол переговоров" о войне России против Украины.

В свою очередь глава Китая отметил, что поддерживает мирные переговоры для прекращения войны в Украине. Впрочем, он не осудил вторжение РФ. Мол, позиция Пекина в отношении войны в Украине ясна и последовательна.

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