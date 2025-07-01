Макрон впервые с 2022 года позвонил Путину: что говорили об Украине

Макрон и Путин. Архивное фото / © Getty Images

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Президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Путин впервые с 2022 года побеседовали по телефону.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro и российские пропагандистские СМИ.

Во вторник состоялся первый с 2022 года и начала полномасштабной войны между Россией и Украиной телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Как сообщил Елисейский дворец, президенты обсудили ядерную программу Ирана, обострение на Ближнем Востоке и войну в Украине.

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Макрон призвал Путина к прекращению огня «как можно скорее» и заявил, что «продолжит разговоры» с диктатором.

Со своей стороны Кремль утверждал, что во время этого разговора Владимир Путин сказал Эммануэлю Макрону, что якобы «Запад несет ответственность за войну в Украине».

Диктатор заявил, что любое мирное соглашение в Украине должно быть «долгосрочным» и «опираться на новые территориальные реалии». Таким образом, Путин намекнул, что стремится закрепить за собой все захваченные Россией украинские территории.

Также диктатор заявил, что договоренности должны «предусматривать устранение первопричин украинского кризиса». Не трудно понять, что это значит, ведь главная причина войны России против Украины — само существование Украинского Государства, не подконтрольного Кремлю.

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Ранее Макрон заявил, что странам Евросоюза нужно задуматься над условиями предстоящего диалога с Россией по поводу новой системы безопасности на континенте.