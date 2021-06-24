Макрон вслед за Меркель заявил о необходимости диалога между Евросоюзом и Россией: зачем

Макрон вслед за Меркель заявил о необходимости диалога между Евросоюзом и Россией: зачем

Как отметил президент Франции, такой диалог "необходим для стабильности всего европейского континента".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам-членам ЕС необходим диалог с Россией. Такой диалог должен быть "требовательным" и нужен он для "стабильности европейского континента".

Об этом Макрон заявил 24 июня перед саммитом в Брюсселе.

По словам Макрона, в диалоге с РФ необходимо защищать интересы европейских стран и делать это с требовательностью. А поэтому, он предполагает, что диалог будет трудозатратным.

Макрон уточнил, что "с Россией остается много неурегулированных вопросов" и надо говорить о тех, по которым нет согласия. По его мнению, это единственная возможность их урегулировать.

"Такой диалог с Россией необходим для стабильности всего европейского континента. Но он должен быть требовательным, потому что мы не поступало нашими ценностями и интересами. Я надеюсь, что мы сможем в условиях европейской координации и единства Европы вести требователен и масштабный диалог с Россией", — заявил Макрон.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель призвала Евросоюз создать формат для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Другого способа решить конфликты Меркель не видит. Также Ангела Меркель хочет пригласить президента России Владимира Путина на саммит с лидерами ЕС.

В то же время премьер-министер Литвы Ингрида Шимоните осудила намерения некоторых европейских лидеров пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров стран-членов ЕС.

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