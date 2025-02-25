Макрон вслед за Трампом анонсировал перемирие между Украиной и РФ: названы сроки

Свое мнение Макрон высказал после общения с Дональдом Трампом.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ожидает в ближайшем будущем перемирие в войне в Украине.

Свое мнение французский президент озвучил в интервью Fox News, передает Le Monde.

После разговора с американским президентом Макрон заявил журналистам, что в ближайшее время удастся достичь перемирия между Россией и Украиной.

"Сначала нам нужно перемирие. Я думаю, что оно может быть заключено в ближайшие недели", — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его команда уверены, что в ближайшее время они заключат соглашение о прекращении огня между Украиной и Россией.

Мы ранее информировали, что Макрон заявил о готовности возобновить контакты с российским диктатором Путиным.

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