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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Макрон встретился с Рубио и Уиткоффом в Париже: что говорили об Украине

Перед встречей с американцами Эммануэль Макрон побеседовал по телефону с Владимиром Зеленским.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравляет специального посланника США Стива Виткоффа и госсекретаря США Марко Рубио на встрече в Елисейском дворце в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравляет специального посланника США Стива Виткоффа и госсекретаря США Марко Рубио на встрече в Елисейском дворце в Париже / © Associated Press

В Париже президент Франции Эммануэль Макрон встретил специального посланника президента США Стива Уиткоффа и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио.

Об этом пишут The Guardian и Le Monde

Эта встреча проходит через шесть дней после встречи между Стивом Уиткоффом и диктатором Владимиром Путиным.

В Елисейском дворце сообщили, что стороны обратили внимание на мирные переговоры, чтобы прекратить российскую агрессию в Украине. Также речь шла о "коалиции решительных". Других деталей пока не указывается.

Перед встречей Эммануэль Макрон побеседовал по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщили в Елисейском дворце.

Напомним, руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что сегодняшние переговоры касались того, как достичь «справедливого и крепкого мира» в Украине.

Ранее стало известно, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли во Францию.

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