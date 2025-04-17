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Макрон встретился с Рубио и Уиткоффом в Париже: что говорили об Украине
Перед встречей с американцами Эммануэль Макрон побеседовал по телефону с Владимиром Зеленским.
В Париже президент Франции Эммануэль Макрон встретил специального посланника президента США Стива Уиткоффа и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио.
Об этом пишут The Guardian и Le Monde
Эта встреча проходит через шесть дней после встречи между Стивом Уиткоффом и диктатором Владимиром Путиным.
В Елисейском дворце сообщили, что стороны обратили внимание на мирные переговоры, чтобы прекратить российскую агрессию в Украине. Также речь шла о "коалиции решительных". Других деталей пока не указывается.
Перед встречей Эммануэль Макрон побеседовал по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщили в Елисейском дворце.
Напомним, руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что сегодняшние переговоры касались того, как достичь «справедливого и крепкого мира» в Украине.
Ранее стало известно, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли во Францию.