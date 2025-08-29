- Дата публикации
Макрон выдвинул Путину ультиматум: чего требует
По словам Макрона, Путин уже обманул президента США Дональда Трампа, и в случае дальнейшего уклонения Франция и Германия потребуют новых санкций.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если президент РФ Владимир Путин продолжит отказываться от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, это не может остаться без ответа. Это заявление Макрон сделал 29 августа после встречи с канцлером Германии.
Об этом пишет «Европейская правда».
По словам французского президента, Путин во время состоявшегося более 10 дней назад саммита на Аляске согласился на встречу с Зеленским. Но после этого в Москве стали искать причины, чтобы ее избежать.
Макрон установил четкий срок: если до понедельника, 1 сентября, встреча не будет согласована, это будет означать, что Путин обманул президента США Дональда Трампа.
«Мы оба будем общаться с президентом Трампом… И если на следующей неделе нам придется констатировать, что в очередной раз, после месяцев несдержанных обещаний, ничего не будет — мы будем очень четко призывать к применению первичных и вторичных санкций», — добавил он.
Кроме того, Макрон считает оправданными свои предварительные высказывания, в которых он назвал Путина «хищником» и «людоедом».
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что РФ одновременно готовится к встрече с Украиной и делает все возможное, чтобы ее не допустить.
Также он добавил, что сейчас партнеры, ЕС и США, должны «выполнять свою роль, чтобы все пазлы сложились». Президент отмечает, что ультимативные заявления Кремля о «денацификации» преследуют две цели.
По мнению канцлера Германии, союзникам Украины следует готовиться к продолжительной войне.
Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в пятницу, 29 августа, рассказал о ситуации на фронте, предстоящих переговорах с партнерами о гарантиях безопасности и возможности встречи с Путиным, а также объяснил целесообразность увеличения возраста до 22 лет для мужчин, которым разрешен выезд за границу.