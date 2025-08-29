Макрон выдвинул Путину ультиматум: чего требует

Эммануэль Макрон / © Associated Press

Реклама

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если президент РФ Владимир Путин продолжит отказываться от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, это не может остаться без ответа. Это заявление Макрон сделал 29 августа после встречи с канцлером Германии.

Об этом пишет «Европейская правда».

По словам французского президента, Путин во время состоявшегося более 10 дней назад саммита на Аляске согласился на встречу с Зеленским. Но после этого в Москве стали искать причины, чтобы ее избежать.

Реклама

Макрон установил четкий срок: если до понедельника, 1 сентября, встреча не будет согласована, это будет означать, что Путин обманул президента США Дональда Трампа.

«Мы оба будем общаться с президентом Трампом… И если на следующей неделе нам придется констатировать, что в очередной раз, после месяцев несдержанных обещаний, ничего не будет — мы будем очень четко призывать к применению первичных и вторичных санкций», — добавил он.

Кроме того, Макрон считает оправданными свои предварительные высказывания, в которых он назвал Путина «хищником» и «людоедом».

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что РФ одновременно готовится к встрече с Украиной и делает все возможное, чтобы ее не допустить.

Реклама

Также он добавил, что сейчас партнеры, ЕС и США, должны «выполнять свою роль, чтобы все пазлы сложились». Президент отмечает, что ультимативные заявления Кремля о «денацификации» преследуют две цели.

По мнению канцлера Германии, союзникам Украины следует готовиться к продолжительной войне.

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в пятницу, 29 августа, рассказал о ситуации на фронте, предстоящих переговорах с партнерами о гарантиях безопасности и возможности встречи с Путиным, а также объяснил целесообразность увеличения возраста до 22 лет для мужчин, которым разрешен выезд за границу.