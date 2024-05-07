Макрон заявил, что Китай обязался не продавать России любое оружие

Пекин также обязался строго контролировать экспорт товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти Китая взяли на себя обязательство воздержаться от продажи России любого оружия.

Об этом сообщает Le Figaro.

"Мы уважаем старые связи, которые объединяют Китай и Россию", — заявил Макрон, и "ввиду этой сложной истории, мы приветствуем обязательства китайских властей воздерживаться от продажи любого оружия, любой помощи Москве и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях".

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Президент Франции также сказал, что стремится поддерживать тесный диалог с Китаем.

"Я благодарю вас за этот момент координации, которого вы хотели перед визитом Владимира Путина в Китай, который также позволит нам иметь общую повестку дня и иметь возможность определить желание или нежелание двигаться к этому устойчивому миру", – высказался Макрон.

Напомним, по итогам встречи Макрона и лидера Китая Си Цзиньпина в Париже 6 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все стороны согласились с тем, что Европа и Китай имеют общие интересы в мире и безопасности. ЕС рассчитывает, "что Китай использует все свое влияние на Россию, чтобы положить конец агрессивной войне России против Украины".

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