Макрон объявил о военной поддержке Украины: "Путин должен прекратить эту войну"

Франция будет продолжать поддерживать украинское сопротивление и усиливать военную помощь.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его государство будет дальше помогать Украине устоять на своей территории, а президент РФ Владимир Путин должен прекратить эту войну.

Об этом французский лидер написал в Сети.

"Пушки "Цезарь" для ведения контрнаступления, радары, системы и ракеты для защиты от атак с воздуха, бронетехника, обучение: мы будем продолжать поддерживать украинское сопротивление и будем усиливать нашу военную помощь", — сообщил Макрон.

"Мы помогаем Украине устоять на своей земле, никак не нападать на Россию. Владимир Путин должен прекратить эту войну и уважать территориальную целостность Украины", – подчеркнул президент Франции.

Он также отметил, что "мы не хотим мировой войны".

Макрон и война в Украине

Напомним, накануне с Макроном побеседовал президент Украины Владимир Зеленский и стороны договорились об усилении помощи в закрытии украинского неба.

Заметим, что еще в конце сентября президент Франции отмечал необходимость переговоров между Украиной и Россией. Мол, война окончится только за столом переговоров.

До этого Макрон разговаривал с Путиным и призвал его к мирным переговорам с Украиной.

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