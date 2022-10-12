Макрон объявил о военной поддержке Украины: "Путин должен прекратить эту войну"

Франция будет продолжать поддерживать украинское сопротивление и усиливать военную помощь.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его государство будет дальше помогать Украине устоять на своей территории, а президент РФ Владимир Путин должен прекратить эту войну.
Об этом французский лидер написал в Сети.
"Пушки "Цезарь" для ведения контрнаступления, радары, системы и ракеты для защиты от атак с воздуха, бронетехника, обучение: мы будем продолжать поддерживать украинское сопротивление и будем усиливать нашу военную помощь", — сообщил Макрон.
"Мы помогаем Украине устоять на своей земле, никак не нападать на Россию. Владимир Путин должен прекратить эту войну и уважать территориальную целостность Украины", – подчеркнул президент Франции.
Он также отметил, что "мы не хотим мировой войны".
Макрон и война в Украине
Напомним, накануне с Макроном побеседовал президент Украины Владимир Зеленский и стороны договорились об усилении помощи в закрытии украинского неба.
Заметим, что еще в конце сентября президент Франции отмечал необходимость переговоров между Украиной и Россией. Мол, война окончится только за столом переговоров.
До этого Макрон разговаривал с Путиным и призвал его к мирным переговорам с Украиной.
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