Макрон заявил о ключевых двух неделях для перемирия в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

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Следующие две недели «будут ключевыми» в попытках ввести прекращение огня в войне в Украине. Они будут сопровождаться усилением давления на Москву.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу Paris Match.

Он выразил надежду на близость перемирия.

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«В течение следующих восьми-десяти дней мы собираемся усилить давление на Россию. Я остаюсь осторожным, потому что часть уравнения зависит от Москвы», — добавил французский лидер.

При этом он высоко оценил состоявшуюся в Ватикане встречу с президентом США Дональдом Трампом во время похорон Папы Римского Франциска.

«Благодаря этой встрече в Ватикане нам удалось вернуть давление на Россию. Это было неправильно, чтобы давление оказывалось исключительно на Украину. Именно этого мы достигли с помощью Кира Стармера», — отметил Макрон.

Французский лидер отметил, что Европа должна быть готова вместе с США усилить свою позицию по отношению к России, чтобы обеспечить прекращение огня.

Напомним, после встречи с президентом Зеленским в Риме Эммануэль Макрон заявил, что Украина готова к безусловному прекращению огня, а президенту Российской Федерации Владимиру Путину следует доказать, что он действительно хочет мира.