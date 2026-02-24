Макрон заявил о тройном провале России в Украине: итоги 4 лет войны

Президент Франции Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон подвел итоги четырех лет полномасштабной войны в Украине, назвав ее «тройным провалом» России. Политик заявил об огромных потерях РФ и заверил в непоколебимой поддержке Киева.

Об этом французский лидер написал в соцсети X.

Макрон о 4 годах полномасштабной войны

Макрон высказался о четвертой годовщине полномасштабной войны, напомнив, что четыре года назад Европа проснулась от взрывов российских бомб в Украине. Он подчеркнул, что это годы агрессии, выбранной Россией с грубым нарушением международного права, суверенитета и человеческой жизни.

За это время, отметил президент Франции, Украина пережила удары по городам, разрушения школ, больниц и энергетической инфраструктуры, а также тысячи погибших гражданских, сломанные судьбы, насилие, военные преступления и депортацию детей.

«Однако уже четыре года Украина держится и оказывает сопротивление. Однажды россияне осознают масштаб преступления, совершенного от их имени, бессмысленность приведенных оправданий и долгосрочные разрушительные последствия для их страны», — подчеркнул Макрон.

Потери России в войне против Украины

Он также обратил внимание на потери России, подчеркнув, что несмотря на первоначальные планы быстрого захвата Украины после стабилизации фронта в 2022 году была оккупирована лишь незначительная часть территории.

«И какой ценой для россиян? Более 1,2 миллиона российских военных были ранены или убиты — это самые большие боевые потери России со времен Второй мировой войны», — говорится в заявлении французского лидера.

По его словам, из-за больших потерь Россия даже вербует людей в Африке, часто без должной подготовки.

Война против Украины — это тройной провал РФ

«Эта война — тройной провал России: военный, экономический и стратегический», — подчеркнул Макрон.

Он пояснил, что агрессия лишь укрепила НАТО, сплотила европейцев и продемонстрировала слабость имперских амбиций.

Помощь Украине от ЕС

Политик также акцентировал на поддержке Украины со стороны Европы.

«Поскольку Украина является первой линией обороны нашего континента, Франция и Европа решительно стоят рядом с ней», — указано в сообщении.

Президент Франции напомнил, что ЕС уже мобилизовал около 170 млрд евро помощи, а также согласовал новое финансирование, которое должно быть реализовано.

«Поставки техники и боеприпасов, обучение, усиление противовоздушной обороны и борьбы с дронами, а также обслуживание уже предоставленного оборудования будут продолжаться. Чтобы Украина выстояла и чтобы Россия поняла: время не на ее стороне», — подчеркнул Макрон.

Кроме того, он акцентировал на дальнейшем санкционном давлении и действиях против российского «теневого флота».

Встреча «коалиции желающих» 24 февраля

Президент Франции указал, что мира не будет без безопасности, а безопасность Европы решается в Украине. Именно поэтому работа в рамках «коалиции желающих» будет продолжаться.

«В Париже 6 января мы выстроили прочную общую позицию с Соединенными Штатами относительно будущих гарантий безопасности. Сегодняшняя встреча должна позволить нам и дальше продвигаться вперед», — считает Макрон.

В завершение он обратился к украинцам со словами поддержки.

«Украинкам и украинцам: мы думаем о вас с глубокой растроганностью. О ваших семьях, проходящих через трудности, о ваших детях, о тех, кто оказывает сопротивление под ударами. Тем, кто считает, что может рассчитывать на нашу усталость: они ошибаются. Мы есть и будем оставаться бок о бок с Украиной», — резюмировал французский лидер.

Напомним, 24 февраля, к четвертой годовщине полномасштабного вторжения, Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут видеоконференцию «коалиции желающих». Представители 35 стран обсудят военную и политическую поддержку Украины и координацию усилий для достижения устойчивого мира. Франция и Великобритания возглавляют этот процесс, стремясь разработать действенные гарантии безопасности для Киева, которые должны стать основой будущих договоренностей и предотвратить новую агрессию в Европе.