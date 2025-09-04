ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
301
Время на прочтение
1 мин

Макрон заявил о завершении работы над гарантиями безопасности для Украины

Гарантии безопасности готовы к политическому одобрению.

Елена Капник
Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон. / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины.

Об этом он сказал, выступая в Елисейском дворце в Париже, сообщает издание dpa.

По его словам, работа, проведенная военными руководителями после встречи в Белом доме в августе, подготовила почву для скорых действий после достижения мирного соглашения.

"Благодаря вкладу, подготовленному, задокументированному и подтвержденному сегодня днем на уровне министров обороны в условиях строгой секретности, мы теперь можем сказать: эта работа завершена и готова к политическому одобрению", - подчеркнул Макрон.

Напомним, британское издание The Telegraph раскрыло детали гарантий безопасности для Украины. По информации издания, Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими союзниками по поводу разрешения вооруженным подрядчикам помогать строить укрепления для защиты американских интересов в стране.

Некоторые страны Европы выдвинули идею создания демилитаризованной буферной зоны для разделения украинских и российских войск после окончания боевых действий. Ее могут патрулировать миротворцы или наблюдатели. Кроме того, продолжались переговоры по введению бесполетной зоны, чтобы Украина могла снова открывать коммерческие авиационные маршруты.

