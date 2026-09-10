«Мало шансов на прекращение войны»: Мерц объяснил, почему Россия не готова к миру

Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что пока мало признаков возможного прекращения войны в Украине.

Об этом Мерц сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Антониу Коштой в Берлине.

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Канцлер отметил, что российские власти не соглашаются на предложения по диалогу и дипломатическому урегулированию войны.

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«Сейчас мы видим мало признаков того, что российское правительство, президент России, готовы начать серьезные переговоры о прекращении войны», — сказал Мерц.

По его словам, Германия уже несколько месяцев выступает за дипломатическое урегулирование. Мерц подчеркнул, что правительство страны и оно лично стремятся использовать все доступные средства для достижения этой цели.

В то же время канцлер подчеркнул, что Германия и ее партнеры не намерены ослаблять усилия по поиску дипломатического решения.

Он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны партнеров направлена не на продолжение войны, а наоборот, на создание условий для ее прекращения.

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Мерц также заявил, что дипломатические усилия подразумевают поддержку Киева и использование всех доступных возможностей для проведения переговоров.

Канцлер назвал неслучайным участие трех советников по национальной безопасности в переговорах с украинскими властями и Президентом Украины, которые состоялись в Киеве в субботу.

Отдельно на встрече Мерц и Кошта обсудили вопросы расширения Европейского Союза.

Канцлер отметил, что Германия стремится продвинуть решения по Украине, Молдове и странам Западных Балкан.

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Кроме того, Мерц заявил о намерении до конца года завершить переговоры по многолетней финансовой структуре ЕС, которая должна вступить в силу в 2028 году.

Ранее сообщалось, что Фридрих Мерц не провел запланированный телефонный разговор с Дональдом Трампом после того, как тот приветствовал АдГ с победой на выборах.

Мы ранее информировали, что представитель Белого дома назвала «фальшивкой» сообщение об изменении американских представителей в переговорах по Украине.

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