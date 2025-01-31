Маломуж объяснил, зачем Россия делает "вбросы" об окончании войны до 9 мая

Сообщения о том, что война в Украине закончится до 9 мая — это целенаправленная дезинформация, распространяемая Россией.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж.

"Материалы, появившиеся в публичном пространстве по окончании войны 9 мая, — это умышленный вброс для того, чтобы дать модель такого сценария для действий и команде Трампа, и европейцам, и третьим странам", — считает Маломуж.

Он отметил, что Россия и ее пособники проводят зондаж команды Дональда Трампа, поскольку там есть поклонники такого сценария.

"То есть они считают правильным вариантом — прекращение боевых действий без соответствующих гарантий для Украины: вступление в НАТО, ограничение в военных ресурсах — это абсурд, который является моделью России", — подчеркнул генерал армии Украины.

Маломуж заявил, что такую модель пытаются протолкнуть разными путями, но в первую очередь – в администрации Трампа.

"Поэтому нам нужно работать с командой нового президента США, чтобы дать ясную перспективу и понимание. Из своей большой практики, за предыдущие десятки лет работы и с американцами, и с европейцами отмечу, что в таких серьезных военных ситуациях есть модель простых решений. Потому что американцы говорят о решении вопроса из-за нанесения удара или решения проблемы через линию разграничения — такая модель не работает", — заметил Николай Маломуж.

Ранее политолог Владимир Фесенко заявлял, что Путин не прекратит войну даже при условии начала мирных переговоров.

Мы ранее информировали, что российские власти сейчас делают все возможное, чтобы "очаровать" нового президента США Дональда Трампа для того, чтобы "выдавить" Украину из переговорных процессов по окончании войны.

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