Маловероятно, что Россия улучшила свою военную способность после потерь в Украине.

Маловероятно, что Россия улучшила свою военную способность после потерь в Украине.

"На самом деле они стали только хуже", — заявил Волкер

Маловероятно, что Россия улучшила свои военные возможности после потерь в Украине за последние 2-3 недели войны.

Об этом в эфире телемарафона заявил бывший спецпредставитель США по Украине, экс-посол Соединенных Штатов при НАТО Курт Волкер, пишет Укринформ.

Волкер отметил, что ожидает еще одно наступление России уже на востоке Украины. Однако, по его словам, маловероятно, что РФ улучшила свои военные возможности за последние 2-3 недели.

"На самом деле они стали только хуже, ведь их оборудование уничтожали, их солдаты получали ранения, теперь они должны восстановить подразделения, которые вместе раньше не тренировали", — резюмировал дипломат.

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