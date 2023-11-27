Маловероятно, что Украина получит помощь от США до конца года: республиканцы сомневаются

Глава комитета по разведке Палаты представителей США республиканец Майк Тернер считает маловероятным одобрение помощи Украине и Израилю до конца года.

По его мнению, главным препятствием для этого является политика Белого дома по отношению к южным границам.

Об этом он заявил во время эфира на телеканале NBС, – информирует Укринформ.

Нежелание администрации принимать важные для республиканцев решения обуславливает их сопротивление голосованию за приоритетные направления для демократов.

«Я думаю, очень трудно сделать это до конца года, и сейчас препятствием является политика Белого дома относительно южной границы, – сказал конгрессмен. – Белый дом, когда формировал пакет национальной безопасности, признав, что южная граница является угрозой, выделил финансирование, но для этого нужны изменения в политике».

По его словам, Конгресс будет требовать, чтобы были приняты, в частности, решения, которые вернули бы ситуацию на границе, когда действовал порядок, введенный при президентстве Дональда Трампа (просящие убежища мигранты должны были оставаться в Мексике до суда в США, — ред. ).

Напомним, ранее сообщалось, что у Соединенных Штатов достаточно возможностей, чтобы одновременно обеспечить всем необходимым Украину для противостояния российской агрессии.

Кроме того, мы ранее информировали, что у Байдена объяснили, почему помощь Украине выгодна для США.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.