Маловероятно, что Украина получит помощь от США до конца года: республиканцы сомневаются

Глава комитета по разведке Палаты представителей США республиканец Майк Тернер считает маловероятным одобрение помощи Украине и Израилю до конца года.
По его мнению, главным препятствием для этого является политика Белого дома по отношению к южным границам.
Об этом он заявил во время эфира на телеканале NBС, – информирует Укринформ.
Нежелание администрации принимать важные для республиканцев решения обуславливает их сопротивление голосованию за приоритетные направления для демократов.
«Я думаю, очень трудно сделать это до конца года, и сейчас препятствием является политика Белого дома относительно южной границы, – сказал конгрессмен. – Белый дом, когда формировал пакет национальной безопасности, признав, что южная граница является угрозой, выделил финансирование, но для этого нужны изменения в политике».
По его словам, Конгресс будет требовать, чтобы были приняты, в частности, решения, которые вернули бы ситуацию на границе, когда действовал порядок, введенный при президентстве Дональда Трампа (просящие убежища мигранты должны были оставаться в Мексике до суда в США, — ред. ).
Напомним, ранее сообщалось, что у Соединенных Штатов достаточно возможностей, чтобы одновременно обеспечить всем необходимым Украину для противостояния российской агрессии.
Кроме того, мы ранее информировали, что у Байдена объяснили, почему помощь Украине выгодна для США.
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