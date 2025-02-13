"Маловероятно", что Украина вернется к своим границам к 2014 году — Трамп

Трамп убежден, что только часть территории удастся вернуть.
Американский президент Дональд Трамп выразил, удастся ли Украине вернуться на государственные границы до начала войны с Россией.
Об этом пишет The New York Times.
"Выступая перед журналистами в Белом доме, президент Трамп сказал, что "маловероятно", что Украина вернется к своим границам к 2014 году. "Они забрали много земли, и они воевали за эту землю", — сказал Трамп.
Он добавил, что "часть этого вернется"
"Я думаю, что часть этого вернется" — резюмировал Трамп.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что против членства Украины в НАТО. Мол, вопрос Украины в НАТО больше не обсуждается и его это устраивает.
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