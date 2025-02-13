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"Маловероятно", что Украина вернется к своим границам к 2014 году — Трамп

"Маловероятно", что Украина вернется к своим границам к 2014 году — Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что только часть украинских земель вернется

Трамп убежден, что только часть территории удастся вернуть.

Американский президент Дональд Трамп выразил, удастся ли Украине вернуться на государственные границы до начала войны с Россией.

Об этом пишет The New York Times.

"Выступая перед журналистами в Белом доме, президент Трамп сказал, что "маловероятно", что Украина вернется к своим границам к 2014 году. "Они забрали много земли, и они воевали за эту землю", — сказал Трамп.

Он добавил, что "часть этого вернется"

"Я думаю, что часть этого вернется" — резюмировал Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что против членства Украины в НАТО. Мол, вопрос Украины в НАТО больше не обсуждается и его это устраивает.

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