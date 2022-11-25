Маляр объяснила, почему интервью с освобожденными из плена украинскими военными могут стать вредоносными

Журналистские материалы с освобожденными из плена украинскими военными могут нанести вред тем, кого еще только готовят на обмен.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сказала на брифинге, пишет Укринформ.

«Операция по возвращению наших военнопленных домой продолжается. Есть успехи и на этой неделе. Призываю работников медиа и других лиц не акцентировать свое внимание на тех, кого уже вернули», – отметила Маляр.

Она добавила, что нужно время, чтобы военнослужащие прошли все этапы восстановления

«Информация, которая может распространиться из-за откровенных интервью, может навредить тем, кого готовимся обменять», – резюмировала замминистра.

Возвращение украинских военных из российского плена

Украина и Россия с 24 февраля 2022 продолжает обмены пленными. Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Украина с начала полномасштабного вторжения РФ совершила 28 обменов и освободила из плена 978 человек, среди которых 99 — гражданских.

Недавно из плена удалось вернуть 19 украинских пограничников.

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