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Маляр рассказала о модернизации военно-врачебных комиссий в Украине: подробности

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Маляр рассказала о модернизации военно-врачебных комиссий в Украине: подробности

Кабмин утвердил порядок электронного документооборота / Фото: armyfm.com.ua

Принято решение Правительства о внедрении электронного документооборота во время и после прохождения ВЛК.

Продолжается модернизация военно-врачебных комиссий (ВЛК).

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Так, для улучшения качества медицинского обслуживания военнослужащих при прохождении ВЛК и упрощения процедур реализации постановлений ВЛК для военнослужащих (оформление отпусков, увольнения) Кабинет Министров Украины утвердил Порядок осуществления обмена медицинскими и другими документами военнослужащих между воинскими частями, учреждениями здравоохранения, территориальными центрами комплектование и социальная поддержка.До сегодняшнего времени все документы, связанные с прохождением ВЛК, а также оформлением отпусков для продолжения лечения или увольнения военнослужащего передавались в бумажном виде, что существенно усложняло указанные процессы и создавало дополнительные нагрузки и неудобства для военнослужащего.

Кабмин утвердил порядок электронного документооборота, который упростит взаимодействие между всеми субъектами системы, взаимодействующими с военнослужащими в рамках военно-врачебной комиссии, включая воинские части, центры комплектования и медицинские учреждения. Такой подход освобождает военнослужащих от роли "курьера", а вместо этого позволяет быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВЛК.

Указанные институты смогут отправлять и получать следующие документы в электронной форме:

  • именные списки военнослужащих, которые находятся на лечении в учреждениях здравоохранения;
  • постановления военно-врачебной комиссии в виде свидетельства о болезни или справки ВЛК;
  • справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);
  • выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;
  • рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья.
  • выдержки из приказов воинской части.

Для этого во исполнение постановления Правительства внедряется соответствующее техническое решение.

Этот шаг является частью системной работы Правительства Украины по улучшению усовершенствования работы военно-врачебных комиссий.

Изменения в нормативно правовых актах происходят в рамках работы межправительственной рабочей группы по оптимизации ВЛК, в которую входят представители Министерства здравоохранения, Министерства обороны, Министерства цифровой трансформации, Министерства ветеранов, Вооруженных Сил Украины и общественной организации "Принцип".

Напомним, в Киевской области также раскрыта схема снятия уклончан с военного учета. Правонарушители обеспечивали уклоняющихся всеми необходимыми документами.

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