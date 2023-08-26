Маляр рассказала о модернизации военно-врачебных комиссий в Украине: подробности

Принято решение Правительства о внедрении электронного документооборота во время и после прохождения ВЛК.
Продолжается модернизация военно-врачебных комиссий (ВЛК).
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Так, для улучшения качества медицинского обслуживания военнослужащих при прохождении ВЛК и упрощения процедур реализации постановлений ВЛК для военнослужащих (оформление отпусков, увольнения) Кабинет Министров Украины утвердил Порядок осуществления обмена медицинскими и другими документами военнослужащих между воинскими частями, учреждениями здравоохранения, территориальными центрами комплектование и социальная поддержка.До сегодняшнего времени все документы, связанные с прохождением ВЛК, а также оформлением отпусков для продолжения лечения или увольнения военнослужащего передавались в бумажном виде, что существенно усложняло указанные процессы и создавало дополнительные нагрузки и неудобства для военнослужащего.
Кабмин утвердил порядок электронного документооборота, который упростит взаимодействие между всеми субъектами системы, взаимодействующими с военнослужащими в рамках военно-врачебной комиссии, включая воинские части, центры комплектования и медицинские учреждения. Такой подход освобождает военнослужащих от роли "курьера", а вместо этого позволяет быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВЛК.
Указанные институты смогут отправлять и получать следующие документы в электронной форме:
- именные списки военнослужащих, которые находятся на лечении в учреждениях здравоохранения;
- постановления военно-врачебной комиссии в виде свидетельства о болезни или справки ВЛК;
- справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);
- выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;
- рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья.
- выдержки из приказов воинской части.
Для этого во исполнение постановления Правительства внедряется соответствующее техническое решение.
Этот шаг является частью системной работы Правительства Украины по улучшению усовершенствования работы военно-врачебных комиссий.
Изменения в нормативно правовых актах происходят в рамках работы межправительственной рабочей группы по оптимизации ВЛК, в которую входят представители Министерства здравоохранения, Министерства обороны, Министерства цифровой трансформации, Министерства ветеранов, Вооруженных Сил Украины и общественной организации "Принцип".
Напомним, в Киевской области также раскрыта схема снятия уклончан с военного учета. Правонарушители обеспечивали уклоняющихся всеми необходимыми документами.
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