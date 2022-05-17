Маляр сообщила детали о начале операции по спасению бойцов из "Азовстали"

Маляр сообщила детали о начале операции по спасению бойцов из "Азовстали"

Детали пока неизвестны.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о начале операции по спасению бойцов из "Азовстали".

"Главное управление разведки Минобороны, Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия Украины, Пограничная служба Украины совместно приступили к операции по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя", — сказала она.

16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку.

Для дальнейшего возвращения домой будет осуществлена процедура обмена.

Относительно защитников, все еще остающихся на территории "Азовстали": совместными усилиями вышеназванных ведомств проводятся мероприятия по спасению.

"Благодаря защитникам Мариуполя мы получили критически важное время для формирования резервов, перегруппировки сил и получения помощи от партнеров. Все поставленные командованием задачи защитники Мариуполя выполнили в полном объеме. К сожалению, у нас нет возможности деблокировать "Азовсталь" военным путем. Важнейшая общая задача всей Украина и весь мир — сохранить жизнь защитников Мариуполя", — подчеркнула Маляр.

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