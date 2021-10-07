Малые альянсы: Кулеба объяснил, как Украина будет сохранять безопасность в Черном море

Малые альянсы: Кулеба объяснил, как Украина будет сохранять безопасность в Черном море

Кулеба заверил, что Киев и Анкара и в дальнейшем будут углублять партнерство в вопросе черноморской безопасности.

Украина и другие государства Черноморского региона, в частности Турция, рассматривают возможность усиления сотрудничества для сохранения безопасности в регионе.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу во Львове.

"Мы с Турцией солидарны в том, что в Черном море нужно создать баланс безопасности. Черное море не должно быть ареной для агрессивных действий любой из сторон", — убежден глава украинского МИД.

По его словам, безопасность в Черном море была одной из ключевых тем переговоров. Кулеба отметил, что при содействии НАТО, членом которого является и Турция, дестабилизации в Черноморском регионе не будет.

"Украина не является членом ЕС и НАТО. Но мы начали политику создания малых альянсов. Есть стратегическая инициатива президента Украины о том, что страны Альянса, а также Украина, Грузия и даже Молдова могут объединить свои усилия в вопросе Черноморского региона. И эта инициатива сейчас обсуждается в различных столицах, в частности с НАТО", — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Кулеба заверил, что Киев и Анкара и в дальнейшем будут углублять партнерство в вопросе черноморской безопасности.

Кроме того, глава МИД добавил, что вместе со своим турецким коллегой они посетят выдающуюся историческую достопримечательность — церковь Святого Духа (1596 г.) в Рогатине., в которой, по предположению историков, был священником отец Роксоланы.

Ранее Дмитрий Кулеба раскритиковал принцип НАТО "не раздражать Россию" в Черном море.

Напомним, что США разместят в Европе почти 30 истребителей пятого поколения.

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