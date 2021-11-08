Малюська рассказал, когда украинские олигархи получат официальный статус

По его словам, в течение следующих 180 дней олигархи должны сделать непростой выбор.
Совет национальной безопасности и обороны начнет вносить имена в реестр олигархов в конце мая 2022 года. В прошлую субботу "Голос Украины" опубликовал закон об олигархах.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюска.
"С целью имплементации закона об олигархах в ближайшее время Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию разработает и утвердит Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) средства массовой информации, СНБОУ утвердит Положение о реестре олигархов и порядок его формирования и ведения, а также Такой реестр. Введение в действие закона об олигархах приходится на период между майскими праздниками, а первые "номинационные" заседания СНБОУ будут возможны (с соблюдением всех процедурных ограничений) уже с двадцатых чисел мая", — написал он на странице в Facebook.
По его словам, олигархи должны либо получить официальный статус олигарха и попасть под ограничения, установленные новым законом, либо избавиться от признаков, которые определяют их как олигархов (например, перестать влиять на политику, избавиться от монопольного положения или продать медиа покупателю с безупречной деловой репутацией).
"Тому, кто решит остаться олигархом и после вступления закона в действие, будет запрещено финансировать политические партии, быть покупателем объектов крупной приватизации, финансировать политическую агитацию в деловом мире", — резюмировал он.
Напомним:
- 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1780 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)". После публикации документа начинается отсчет 6-месячного срока для полноценного введения его норм в действие.
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