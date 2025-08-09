Маневры Кремля: The Economist узнал о предложении Путина о перемирии

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © ТСН

Президент США Дональд Трамп 8 августа должен был объявить новые санкции против России, если та не прекратит боевые действия. Однако вместо ожидаемого ультиматума Белый дом сообщил о встрече Трампа и Путина 15 августа на Аляске.

Об этом пишет The Economist.

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, участвовать в ней не будет. Похоже, Кремль достиг этого дипломатического триумфа, мастерски играя на нервах американских эмиссаров. Для Трампа это знакомая схема – жесткая риторика, за которой следует смягчение позиции, дающей Москве новое пространство для маневра.

Новый виток дипломатии: что известно о предложении Кремля

Хотя бои продолжаются, собственные источники сообщили, что за кулисами дипломатических переговоров чувствуется оживление. Перед саммитом Путин предложил ограниченное перемирие в воздухе и море. Вероятно, что за этим последует более широкий набор договоренностей, которые могут определить контуры замораживания конфликта.

Однако позиции Украины, России и Америки все еще значительно разнятся, а истинные намерения Путина остаются под большим вопросом.

Во время недавнего визита в Москву спецпредставитель Трампа Стив Виткофф «помахал» перед Путиным «морковкой» — обещанием реинтегрировать Россию в мировую экономику, включая отмену санкций и ограничений на торговлю углеводородами. В ответ, как считается, Путин сделал свое предложение: прекращение боевых действий, если Украина отойдет к административным границам Донецкой и Луганской областей. Это позволило бы ему объявить победу, которую его армия не смогла одержать за три с половиной года упорных боев.

Президент Зеленский назвал это предложение неприемлемым.

"Украина не будет делать подарок в виде своей земли ни одной оккупационной силе", - заявил он.

Сложная игра и внутренние споры в администрации Трампа

Эволюция потенциального мирного соглашения частично отражает внутреннюю политику в администрации Трампа, где хаос, невежество и столкновение его играли такую же важную роль, как и реалии войны. На ранних этапах переговоров процесс контролировал Стив Виткофф, чей опыт в сфере недвижимости способствовал сугубо «деловому» подходу. Он продвигал идею грандиозного соглашения с Россией, которое многие, включая его коллег, считали наивным.

Позже влияние получил другой лагерь, возглавляемый отставным генералом Китом Келлоггом. Эта группа была сосредоточена на деталях войны, включая поставки западного вооружения и санкции. Поскольку Путин усилил ракетные удары по украинским городам, позиция Трампа укрепилась и стала ближе к позиции Келлогга.

В конце концов новые американские предложения, по словам украинского источника, являются гибридом взглядов обоих лагерей. Пока неизвестно, серьезно ли настроен Путин на мир. По словам источника, близкого к украинскому военному руководству, большинство командиров ожидают еще минимум год боев. В то же время российские силы продолжают нести очень большие потери ради ограниченных тактических успехов, а деньги в российской казне заканчиваются.

Напомним, аналитики ISW считают, что передача Донбасса России разрушит стратегическую оборону Украины. В случае уступки Донбассом России украинская армия потеряет уникальную оборонную линию, сдерживавшую врага с 2014 года.