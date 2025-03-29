Манипулирует и меняет причины войны: в ISW объяснили переговорную тактику Путина

Диктатор Путин / © Associated Press

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Кремлевский диктатор Путин хочет постоянно манипулировать требованиями прекращения войны и пытается переписать причины вторжения в Украину.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

В отчете указывается, что Кремль активизировал усилия, чтобы позиционировать украинские власти как "нелегитимные", а потому неспособные вести переговоры о прекращении войны.

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Кроме того, Путин снова заявил об устранении "первопричин" его нападения на Украину как предпосылки для окончания войны.

Таким образом, он вновь повторил первоначальные требования РФ, которые противоречат усилиям США, Европы и Украины, которые направлены на достижение справедливого и устойчивого урегулирования войны.

"Путин пытается внести в дискуссию об урегулировании войны новое требование, отвечающее давним усилиям Кремля по подрыву легитимности украинского правительства", – убеждены в ISW.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Россию на переговорах будет представлять не Путин .

Мы ранее информировали, что в администрации президента США Дональда Трампа сообщили, когда ждут переговоров США и России на высоком уровне.