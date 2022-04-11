Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Манипуляции в западном информационном пространстве: появилось социологическое исследование о Путине

Дата публикации
Просмотры
3472
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Манипуляции в западном информационном пространстве: появилось социологическое исследование о Путине

Getty Images

Опрос подкрепляется анализом результатов Патрика Башама, директора Института демократии.

ЦПИ при СНБО сообщает о манипуляциях в западном информационном пространстве.

Об этом Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины отметил в Telegram-канале.

Sunday Express при поддержке вашингтонского Института демократии опубликовал опрос, свидетельствующий, что для Америки лучшим вариантом было бы устранение Байдена с поста (52%), чем потеря президентом РФ Владимиром Путиным власти в России (43%)

Опрос подкрепляется анализом результатов Патрика Башама, директора Института демократии, утверждающего, что "украинский кризис является тупым инструментом, который, однако, может поднять рейтинги Байдена".

Почему это манипуляция:

  1. Вопрос задан некорректно. Очевидно, что американцев, прежде всего, волнует политика правительства, а не то, что в России.
  2. К беспристрастности Института есть вопросы, поскольку Патрик Башам известен своей приверженностью экс-президенту Дональду Трампу и после победы американского главы Джо Байдена поддержал его ложные заявления о фальсификации выборов. Не исключено, что опрос сделан по заказу с целью дискредитации американского правительства.

По данным Pew Research Center, 92% американцев почти полностью или совсем не доверяют Путину.

Читайте также:

ЕС и США вводят новые санкции против дочерей Путина (на жестовом языке)

ЕС и США вводят новые санкции против дочерей Путина (на жестовом языке)

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация