Опрос подкрепляется анализом результатов Патрика Башама, директора Института демократии.
ЦПИ при СНБО сообщает о манипуляциях в западном информационном пространстве.
Об этом Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины отметил в Telegram-канале.
Sunday Express при поддержке вашингтонского Института демократии опубликовал опрос, свидетельствующий, что для Америки лучшим вариантом было бы устранение Байдена с поста (52%), чем потеря президентом РФ Владимиром Путиным власти в России (43%)
Опрос подкрепляется анализом результатов Патрика Башама, директора Института демократии, утверждающего, что "украинский кризис является тупым инструментом, который, однако, может поднять рейтинги Байдена".
Почему это манипуляция:
- Вопрос задан некорректно. Очевидно, что американцев, прежде всего, волнует политика правительства, а не то, что в России.
- К беспристрастности Института есть вопросы, поскольку Патрик Башам известен своей приверженностью экс-президенту Дональду Трампу и после победы американского главы Джо Байдена поддержал его ложные заявления о фальсификации выборов. Не исключено, что опрос сделан по заказу с целью дискредитации американского правительства.
По данным Pew Research Center, 92% американцев почти полностью или совсем не доверяют Путину.
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