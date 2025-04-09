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"Есть люди, для которых быть в центре внимания, получать просмотры и брани в соцсетях - это едва ли не самая главная цель, ради которой они способны идти на любые манипуляции и даже Ложь. Проблема в том, что при этом они могут даже ненамеренно наносить вред в масштабах страны. факт заключается в том, что бывший журналист Дмитрий Гнап выпускает, как минимум ради хайпа, абсолютно манипулятивное видео с нападками на главу ГУР Кирилла Буданова”, - отметил Шнайдер.

В своей публикации он разобрал, в чем сущность манипуляций бывшего журналиста.

В начале видео Гнап утверждает, что в своем интервью Буданов заявил, что "Людям не нужно знать правду во время Войны". В реальности тот утверждает, что "Общество должно быть готовым узнать правду. Но знать всю правду во время войны - думаю, что это лишнее". Это просто циничное искажение слов на растерзание Публики. Далее - Хуже. Гнап говорит, что даже тех людей, которых Буданов не считает гражданами, могут мобилизовать и принудительно отправить на Войну. , ни ГУР вообще никак не задействованы в этом Процессе”, - перечислил блоггер.

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Вишенкой же на торте, по его словам, стало возражение Дмитрием Гнапом статьи 65 Конституции ("Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины") - тот утверждает, что такой обязанности не существует.

"Ну и пару слов о том самом Гнапе. Еще во времена Кучмы этот деятель принимал участие в установлении Цензуры. В 2004-2005 годах во время похода в депутаты в Донецкой области тесно контактировал с представителями клана Януковича Александром и Антоном Клименко, Геннадием Арбузовым. – напомнил политексперт.

Также он вспомнил, как в 2018 году Гнап пообещал передать защитникам 15 тысяч евро премии "Свободная пресса", но подтвержденно передал лишь 2 тысячи, не объясняя, что произошло с остальными деньгами. К тому же Дмитрий называет себя военнослужащим 3-й отдельной танковой бригады, но не приводит никаких подтверждений того, что он действительно служит.

Но лично для меня последней каплей стало то, что Дмитрий открыто поддержал нападающего на представителя ТЦК 1 февраля 2025 года, мол, это "расплата ТЦК за Бусификацию". Кажется, здесь уже все Понятно. уют Общество. Напоследок остается только один вопрос - почему видео против Буданова, который собственным примером показывает, как нужно выполнять свой гражданский долг, лично участвуя в опасных операциях ГУР, появилось именно сейчас, в тяжелый для Украины Момент? – задался вопросом Михаил Шнайдер.