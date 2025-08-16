Манипуляции Путина: он передал Трампу "документы" об Украине, в СНБО отреагировали

Путин и «исторические карты» / © kremlin.ru

Кремлевский диктатор Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу карты и исторические документы, которые, по его словам, якобы доказывают «искусство формирования украинского государства».

Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

«Как и сообщали мы в ЦПД еще вчера, Путин передал Трампу карты и исторические документы, которые, по его словам, якобы доказывают «искусственность формирования украинского государства». Это подтверждают Reuters. Лапша пошла на уши. Не сработает», — написал он.

В ЦПД отметили, что подобный подход к истории стран недопустим с точки зрения международного права, в котором четко зафиксированы принципы территориальной неприкосновенности, нерушимости границ и незаконности применения силы или угрозы силой.

«Большинство современных стран или их частей в прошлом входили в другие государства. Это касается и нынешней России, которая в свое время была частью Золотой Орды, а многие нынешние территории России в прошлом принадлежали другим государствам — Германии, Швеции, Финляндии и т.д. Впрочем, никакие исторические факты, а тем более псевдоисторические фантазии не могут служить основанием для территориальных посягательств и не оправдывают вооруженную агрессию против других стран», — заявили в ЦПД.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин впервые за шесть лет встретились лицом к лицу. Событие произошло на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска.