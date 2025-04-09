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Маразм крепчает: Небензя сделал циничное заявление о смерти людей в Кривом Роге
Цинизм и кровожадность врага каждый раз выходит на новый уровень.
Россияне заявили, что жители Кривого Рога погибли из-за "непрофессиональных действий украинского ПВО". Мол, людей убила именно украинская ракета, выпущенная для перехвата вражеской, летевшей по военным.
Об этом сказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишут РосСМИ.
"Выпущенная на перехват украинская ракета стала причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне", - заявил Небензя.
Кроме того, он снова соврал о том, что целью ударов по Кривому Рогу 4 апреля было "собрание командиров ВСУ и западных инструкторов".
Напомним, 4 апреля россияне нанесли удар по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью. В результате кровавой атаки погибли 20 человек, еще 74 получили ранения.