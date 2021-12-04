Маркарова: Киев предложил союзникам ряд мер по сдерживанию Москвы

Маркарова поблагодарила американскую сторону за активную поддержку Украины.

Украина предложила союзникам и партнерам на Западе широкий пакет для сдерживания РФ, включающий политический, экономический и компонент безопасности.

Об этом посол в США Оксана Маркарова заявила в интервью CNN, пишет Укринформ.

"Киев предложил нашим партнерам очень широкий пакет, у которого три уровня. Он разработан, чтобы сдержать, а также демотивировать Россию", — добавила посол.

Первый уровень в этом пакете предполагает политическое сдерживание, отметив: "Мы очень рады слышать мощные месседжи от президента Байдена, а также всех наших друзей и союзников".

Второй компонент, по словам Маркаровой, предполагает экономическое сдерживание. В этом контексте она подчеркнула неотложную необходимость обсуждения конкретных экономических ограничений России, которые существенно повысят цену для Путина в случае, если он решит снова атаковать Украину.

Третий компонент предполагает сдерживание России в измерениях безопасности и обороны. Это означает возможность дополнительной поддержки расширения оборонных возможностей Украины.

"Мы хотим очень четко подчеркнуть, что Украина никогда никого не атаковала, мы не планировали никаких наступлений, мы не собирались проводить никаких военных наступательных операций. Мы – мирная страна прекрасных производителей, стартаперов и предпринимателей. И мы стремимся только к дипломатическим решениям", — рассказала дипломат.

При этом она добавила, что "мы очень решительно настроены защищать наш дом от этой агрессии".

Также Маркарова поблагодарила американскую сторону за активную поддержку Украины. "Наши отношения с США не были лучше, чем сейчас. Только за последние шесть месяцев мы провели заседание Комиссии стратегического партнерства, наш президент был здесь (в Соединенных Штатах Америки – ред.), мы подписали рамочное соглашение с США", — напомнила она.

По словам Маркаровой, Россия не только сосредоточила военные силы у границ Украины, но и усилила кампанию дезинформации, а также продолжает прилагать усилия, чтобы взорвать Украину изнутри.

"Очень важно, что мы работаем вместе со всеми нашими друзьями и союзниками, особенно с Соединенными Штатами", – резюмировала Маркарова.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден сообщил, что готовит комплекс новых мер, которые максимально усложнят для России реализацию агрессивного сценария действий в отношении Украины.

В РФ заявили, что Джо Байден может провести телефонный разговор с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал такой разговор вероятным.

В то же время в Кремле заявляют, что Путин потребует от Байдена гарантий того, что Украина не станет членом НАТО.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО будет носить политический характер, поскольку некоторые страны продолжают придерживаться тактики непровоцирования России в этом вопросе.

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