Маркарова рассказала, как будет действовать Трамп на переговорах с Путиным

Посол Украины в США Оксана Маркарова / © Associated Press

Реклама

США на переговорах с Россией будут действовать с позиции силы, и, наконец, будет найдено совместное решение для завершения войны.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью CBS News.

«Линия фронта на востоке и юге Украины — это линия между злом и добром. Вопрос в том, где она пройдет: на нашей территории, на наших границах или уже в Европе… Я уверена, что США будут действовать с позиции силы, и мы вместе найдем решение остановить российскую агрессию», — подчеркнула она.

Реклама

Комментируя предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и диктатора Путина, дипломат отметила, что Украина надеется на успех переговоров.

«Мы молимся за то, чтобы Трамп был эффективным и достиг отличных результатов», — сказала Маркарова.

Она напомнила, что Украина соглашалась на любые форматы прекращения огня как полные, так и частичные.

«Мы хотим, чтобы Путин остановился, и надеемся, что толчок со стороны президента Трампа, а также санкционные пакеты и вторичные санкции против помогающих России убедит его наконец прекратить агрессию», — заявила дипломат.

Реклама

Маркарова подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский с первого дня войны был отдан делу мира и готов продвигать мирную повестку дня в любом формате.

«Если потребуется, он будет присутствовать на встречах», — отметила она.

В то же время дипломат подчеркнула, что прекращение огня всегда было ключевым шагом, чтобы «остановить убийства и перейти к дипломатии».

Она напомнила, что именно Россия начала агрессию против Украины, незаконно захватив Крым и другие территории, и предостерегла идеи «буферных зон» или разделения страны.

Реклама

По словам Маркаровой, это устаревшие концепции прошлого столетия.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что саммит между президентом США Дональдом Трампом и Путиным на Аляске, который состоится в пятницу, станет важным испытанием для российского диктатора.

Мы ранее информировали, что канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне предстоящей встречи Трампа с диктатором Путиным на Аляске.