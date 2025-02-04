Маркарова сделала заявление о подготовке ко встрече Зеленского и Трампа

В ОП подчеркивают, что якобы Киев согласовывает график с Вашингтоном.

Украинское посольство в Вашингтоне работает над рядом встреч между представителями президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. Подготовка будет длиться некоторое время.

Об этом заявила госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью изданию " Общественное ".

"Мы всегда готовим и встречи, и звонки. Это занимает некоторое время. Контактов у Украины (в команде Трампа – Ред.) гораздо больше, чем у других стран", – говорит дипломатка.

По ее словам, посольство имеет хорошие контакты с госсекретарем Марко Рубио и советником по нацбезопасности Майком Волцом, с которыми работало еще до избрания Трампа.

Отметим, что источник издания в Офисе президента Украины, что Киев сейчас согласовывает график встреч с администрацией Трампа.

В свою очередь глава Белого дома заявил, что у него запланированы встречи и переговоры с представителями Украины и России.По сообщению "Радио Свободы", поздно вечером 2 февраля Трамп сказал, что переговоры с Украиной и Россией проходят "достаточно хорошо".

"У нас запланированы встречи и переговоры с разными сторонами, включая Украину и Россию. И я думаю, что эти дискуссии на самом деле проходят достаточно хорошо", — подчеркнул Трамп.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил, сможет ли Дональд Трамп принудить Путина к миру. Главе Белого дома по силам убедить диктатора РФ, считает украинский лидер.

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