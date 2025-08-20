Марьяну Безуглую хотят отстранить от заседаний Рады из-за "асоциального поведения"

Народный депутат Марьяна Безуглая

Народному депутату Марьяне Безуглой хотят запретить участие в заседаниях Верховной Рады из-за «системного нарушения регламента и антисоциального поведения».

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, 20 августа регламентный комитет парламента с третьей попытки проголосовал за внесенное им постановление об удалении Марьяны Безуглой с заседания Верховной Рады.

«Завтра голосование в зале [Верховной Рады]. Надеюсь, без сюрпризов», — написал Железняк.

Народный депутат добавил, что за постановление проголосовало пятеро членов регламентного комитета, а сама Марьяна Безуглая на его заседание не явилась.

Между тем народный депутат Безуглая на своей странице в Facebook сообщила, что будет обжаловать решение регламентного комитета в суде.

Она назвала необоснованными обвинения в препятствовании работе народных депутатов, которое проявилось в том, что она снимала заседание парламента и ходила по залу с табличкой «Власть — это народ».

«Любые действия нардепа в зале являются частью демократического процесса, кроме тех, которые являются нарушением законов, касающихся всех граждан. А в ВРУ были и драки, и демонстрации, и крики, и споры, и никто никого не удалял», — напомнила она.

Марьяна Безуглая обвинила своих коллег в двойных стандартах и стремлении избавиться от нее как от неудобного депутата.

«Народные депутаты Украины расстраиваются, когда им показывают зеркало, пытаются зеркало разбить, а от белых ворон избавиться», — подчеркнула она.

Напомним, ранее народный депутат Марьяна Безуглая отреагировала на смерть своего коллеги по Верховной Раде Ярослава Рущишина, который 24 июля разбился в ДТП, циничным сообщением в соцсети.

Впоследствии она заявила, что у нее синдром Аспергера, что вызвало оживленные дискуссии о влиянии этого состояния на ее деятельность и на доступ к государственной тайне.