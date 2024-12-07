Маск и Рамасвами посетили Конгресс: что известно об их плане правительственной эффективности

Американские бизнесмены Илон Маск и Вивек Рамасвами, которым 47-й президент США Дональд Трамп поручил реформу федерального правительства с целью сделать его "более эффективным и менее бюрократическим", впервые встретились с конгрессменами-республиканцами.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Серия встреч с законодателями обеих палат от республиканской партии состоялась в Капитолии в четверг, 5 декабря. Главной темой обсуждений была деятельность нового департамента государственной эффективности DOGE.

Издание отмечает со ссылкой на слова законодателей, присутствовавших на встрече за закрытыми дверями, что речи Маска и Рамасвами были очень короткими – около минуты, они почти не раскрыли планов по поводу того, где они будут искать возможности для сокращения расходов. В то же время Маск и Рамасвами подчеркнули, что Соединенные Штаты имеют слишком раздутый размер как штата чиновников, так и госдолга на 36 трлн долларов.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал эту встречу "очень продуктивной" и анонсировал "многое еще чего" в ближайшие дни.

"Мы только в начале процесса. Но следите за новостями, продолжение следует", – заинтриговал Джонсон.

Собеседники издания из числа республиканцев сообщили, что на встрече с будущими руководителями DOGE вопрос Украины напрямую не обсуждался, но деятельность нового департамента, вероятно, повлияет на Госдеп и Пентагон, которые занимаются помощью Украине.

"Госдепартамент и другие министерства, в частности Министерство обороны — также имеют бюрократическое расточительство. Было много разговоров об оптимизации государственного управления", — пояснил конгрессмен Энди Барр, добавив, что ведомства, имеющие отношение к внешней политике, будут под пристальным вниманием нового департамента.

Напомним, Илон Маск отпраздновал День благодарения за президентским столом вместе с его семьей. После победы Трампа на выборах, Маск практически живет в его резиденции в Мар-а-Лаго. Миллиардера, председателя совета директоров X и генерального директора SpaceX и Tesla все чаще называют "самым влиятельным человеком" в окружении Трампа.

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