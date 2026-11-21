Илон Маск / © Associated Press

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Американский миллиардер Илон Маск , потративший сотни миллионов долларов на поддержку республиканцев, оказался перед перспективой усиленной проверки своих компаний после победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс США. Между тем, его космическая компания SpaceX начала сотрудничать с влиятельными лоббистами, имеющими связи с Демократической партией.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на недавно обнародованные документы о лоббистской деятельности.

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Согласно документам, SpaceX привлекла пятерых специалистов из компании Mehlman Consulting, работающей с представителями обеих американских партий.

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Среди новых лоббистов - бывший заместитель руководителя аппарата сенаторки-демократки Марии Кантвелл, которая должна возглавить влиятельный комитет Сената по торговле в январе, а также бывший помощник вице-президента США Альберта Гора.

Официальной датой начала их работы в документах указано 1 октября 2026 года.

Почему демократы заинтересовались компаниями Маска

После победы на выборах представители Демократической партии заявили о намерении проверить деятельность бизнес-империи Маска и ее связей с администрацией Дональда Трампа.

Один из вопросов, которые могут стать предметом расследования, касается Украины.

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В частности, демократы хотят выяснить обстоятельства ограничений спутниковой связи Starlink, повлиявших на работу украинских военных.

Также законодателей интересует, не стал ли Пентагон чрезмерно зависимым от SpaceX и не возникали ли конфликты интересов из-за отношений Маска с администрацией Трампа.

Речь идет о возможных парламентских проверках, а не о доказанных нарушениях со стороны компании.

Сам Маск ранее защищал работу Starlink, утверждая, что SpaceX сделала для обороны Украины больше, чем любая другая частная компания.

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Маск начал дистанцироваться от республиканцев

На фоне политических изменений в Вашингтоне миллиардер тоже пересматривает свою публичную риторику.

Во время саммита The New York Times DealBook он заявил, что не считает себя поклонником движения MAGA, которое поддерживает Дональда Трампа.

"Я не уверен, что означает MAGA, но если это слепое соблюдение политики Республиканской партии, то я точно не такой", - объяснил Маск.

Бизнесмен также признал, что сожалеет о масштабах финансовой поддержки республиканцев на выборах.

По его словам, он чувствует себя глупо из-за потраченных средств, которые не принесли ожидаемого результата.

В то же время, SpaceX — не единственная технологическая компания, которая ищет взаимопонимания с демократами. По данным Fox News, к сотрудничеству с лоббистами, связанными с партией, также прибегла компания Palantir.

SpaceX и Mehlman Consulting не ответили на запросы Fox News по поводу новых договоренностей.

Напомним, Илон Маск заявил, что ограничение работы Starshield для Украины является решением американских властей, а не SpaceX.

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