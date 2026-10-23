Маск на самом деле не отменил ограничения Starlink для Украины — Politico

Маск не отменил решение / © Associated Press

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Starlink до сих пор ограничен для Украины. Хотя Дональд Трамп заявил, что Илон Маск отменил ограничение скорости. Некоторые украинские пилоты дронов сообщили о заметном улучшении, однако все еще наблюдаются «постоянные перебои в связи».

Об этом пишет Politico .

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По состоянию на утро 23 октября украинские перехватчики до сих пор не могут использовать интернет на высокой скорости для сбития российских ударных беспилотников или проведения операций на середине дистанции.

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Ранее президент США Дональд Трамп заверил, что основатель SpaceX Илон Маск снял ограничение скорости для своей службы Starshield.

«Утренные испытания показывают, что ограничения скорости 140-160 км/ч все еще действуют, а навигация работает неправильно», – сказал украинский чиновник на условиях анонимности.

«По состоянию на утро случаи потери связи на скорости 161 км/ч все еще наблюдаются. Пока нет подтверждения того, что ограничения были сняты», – отметил чиновник Министерства обороны.

Украинские подразделения беспилотников начали тестировать ограничение скорости с вечера четверга, после того как Трамп сообщил журналистам, что Маск восстановил Starlink. Хотя некоторые тесты зафиксировали скорость до 200 км/ч над Черным морем и отметили улучшение, дроны все равно быстро теряли сигнал, превышая ограничение скорости 160 км/ч.

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«Итак, ключевой момент: мы разгоняемся выше 180 км/ч, летим несколько минут, связь обрывается. Он падает до 140–150 км/ч, а затем восстанавливается, но ситуация лучше. Он работает лучше, но с постоянными перерывами связи», — объяснил пилот беспилотника из ведущего подразделения БПЛА Украины «Птицы Мадяра».

Ограничение Starlink в Украине — что известно

Ограничение скорости Starshield, сервиса Starlink, разработанного для военных целей, остановило ключевые операции, Украина не может сбивать реактивные "Шахеды" . Ранее в СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что Илон Маск лично приказал ограничить Starlink для Украины.

Маск заявил, что правительство США контролирует Starshield, в то время как государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что администрация не может давать указания SpaceX или Маску по ограничению или замедлению услуг Starlink в Украине, поскольку это частная компания.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что ограничение Starlink было спланированной операцией, направленной на ограничение скорости работы Starshield над Украиной. По его словам, ему несколько дней не объясняли, почему это произошло.

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Впоследствии в Wall Street Journal сообщили, что Трамп позвонил по телефону Маску и попросил его восстановить Starlink для Украины.

«Я не хочу этого говорить. Это очень любопытная ситуация. Мои отношения с Илоном очень хорошие. Я не хочу комментировать, звонил ли я или кто-то другой. Суть в том, что он вернул его», – прокомментировал Трамп журналистам.

Владимир Зеленский заявил, что США не возобновили полноценную работу спутниковой связи Starlink в Украине. Однако профильные специалисты и дипломаты продолжают работу над этим вопросом.

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