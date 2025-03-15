Маск прекратил финансирование миссии по спасению похищенных Россией детей Украины – The Telegraph

По официальным данным, Москва депортировала не менее 20 000 украинских детей, часть из которых пыталась за отказ принять российское гражданство.

Из-за сокращения бюджета Департамента эффективности государственного управления ( DOGE ) "Лаборатория гуманитарных исследований (HRL) прекратила работу по поиску похищенных Россией украинских детей.

Об этом пишет издание The Telegraph.

"Исследователи Лаборатории гуманитарных исследований (HRL) были недавно сообщены о прекращении государственного финансирования их работы по войне в Украине", — заявил представитель Йельского университета, пояснив, что “HRL изучает и рассматривает гуманитарные кризисы во всем мире, используя данные и анализ из открытых источников и дистанционного зондирования.

Кампания Bring Kids Back UA совместно с экспертами Йельского университета помогла выявить сотни украинских детей, насильственно депортированных Россией. Известно, что их заставляли отказываться от родной культуры и принимать русские традиции, а также настраивали против Украины.

Этот вопрос неоднократно поднимался в Конгрессе США. Сенатор Дик Дурбин заявил, что похищение украинских детей – одно из самых ужасных преступлений в войне, развязанной Россией.

По данным расследований, Россия незаконно депортировала не менее 20 000 детей из Украины. Часть из них пытали из-за отказа принимать российское гражданство, а после 18 лет они исчезали в тюрьмах.

Ликвидация целевой группы, занимавшейся поиском и возвращением этих детей, является сигналом изменения политики администрации Трампа в отношении Украины. Напряженность в отношениях стала еще заметнее после изгнания Зеленского из Белого дома.

Преступления России против украинских детей стали основанием для издания ордеров на арест Путина и его "уполномоченного по правам ребенка" Марии Львовой-Беловой.

Напомним, ранее мы писали о том, что ребенок, вывезенный из детдома из Украины в РФ, покончил с собой.

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