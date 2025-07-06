Маск заявил, что создаст новую партию в США: как она будет называться

Илон Маск анонсировал создание новой политической силы / © Associated Press

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В День независимости США, 4 июля, Илон Маск запустил в соцсети X опрос по идее создания новой политической партии в стране. Уже на следующий день, 5 июля, он анонсировал основу новой политической силы, которую назвал «Партией Америки».

Об этом Илон Маск написал в соцсети X.

Основание «Партии Америки»

Илон Маск отметил, что его решение стало реакцией на результаты опроса, в котором большинство пользователей поддержали эту идею.

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"В соотношении 2 к 1, вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите!" – заявил Маск.

Миллиардер добавил, что по его мнению, страна страдает от расточительства и взяточничества, фактически находясь в однопартийной системе. Он отметил, что "Американская партия" создана, чтобы "вернуть гражданам свободу".

Предпосылки создания новой партии

Создание собственной партии может быть способом для Илона Маска начать финансировать диссидентов в Республиканской партии , считает Виталий Портников. По его мнению, Маск может поддерживать политиков, не полностью согласных с традиционной линией республиканцев, создавая таким образом внутреннюю оппозицию.

Ранее наблюдался распад альянса между Трампом и Маском , когда-то являвшимися союзниками. Их отношения испортились, и теперь они скорее похожи на ожесточенных врагов, что также могло подтолкнуть Маска к созданию собственной политической силы.

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Эксперт считает, что Маск может стать серьезной политической угрозой для Трампа . Его популярность и финансовые ресурсы могут позволить привлечь значительное количество избирателей и составить конкуренцию бывшему президенту на политической арене США.