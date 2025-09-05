Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк / © Associated Press

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после провала «мирных инициатив» на Западе исчезли все иллюзии по Кремлю. Это привело к вполне практичным решениям.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Маски сброшены, иллюзий не осталось даже в Белом доме", - заявил советник главы ОП.

Разочарование Запада

По мнению Подоляка, российский диктатор Владимир Путин использовал переговоры на Аляске только для затягивания времени, а затем унизил президента США Дональда Трампа. Все шаги американской администрации по установлению мира были отвергнуты.

По словам Подоляка, российская делегация в Пекине показательно «склонила колено перед стратегическим противником США». Разочарование Запада в неспособности Кремля держать слово сейчас конвертируется в вполне практические решения.

Новые шаги

По словам Подоляка, вполне практические решения по России уже принимаются. Соединенные Штаты давят на Евросоюз, чтобы европейцы прекратили закупку российской нефти.

Тем временем более двух десятков европейских стран официально рассматривают возможность отправки своих военных контингентов в Украину. Советник главы ОП отметил, что речь идет об условных миротворческих миссиях после окончания войны, но «пределы возможного расширяются на наших глазах» с каждым новым ракетным ударом России по украинским городам или очередной «сумасшедшей корреспонденцией» муртадов кремлевского диктатора.

Напомним, несмотря на «мирные» заявления, Россия действительно готова продолжать войну против Украины. Спикер «фюрера» Дмитрий Песков заявил, что Россия «готова добиваться своих целей по Украине мирным путем». Впрочем, якобы сейчас такая возможность отсутствует, поэтому российская армия будет «продолжать спецоперацию».