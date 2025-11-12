Масштабная коррупция в энергетике: Галущенко отстранен от исполнения обязанностей министра

Герман Галущенко.

Кабинет министров Украины отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Об этом 12 ноября сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, сегодня утром прошло внеочередное заседание Кабмина.

"Приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции", - подчеркнула глава правительства.

Теперь будет исполнять обязанности министра - заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак.

Реакция Галущенко

Сам Галущенко впоследствии отреагировал на отстранение от должности главы Министерства юстиции. Политик подчеркнул, что "полностью соглашается" с решением Кабмина и "не держится за должность".

"Нужно принять политическое решение, а потом разбираться со всеми деталями. Считаю, что отстранение на время расследования - это цивилизованный и правильный сценарий", - говорится в сообщении теперь уже эксминистра.

По словам Галущенко, он готов "защищать себя" в юридической плоскости и будет "доказывать свою позицию".

Дела о коррупции

Министр юстиции Галущенко, который с апреля 2021 по июль 2025 был министром энергетики, фигурирует по делам о коррупции на строительстве защитник сооружений в оборонке и энергетике. Операция НАБУ получила название "Мидас" - было более 70 обысков и обнародованы записи разговоров.

10 ноября НАБУ провело обыски у Галущенко и в "Энергоатоме", во время которых нашли мешки с деньгами. Детективы бюро изъяли в помещениях фигурантов более 4 млн. долларов.

По данным НАБУ, участники коррупционной схемы в энергетике при обсуждении проекта на 4 млрд грн по защите трансформаторных подстанций отказывались строить защиту объектов, пока не получат "откат".

В состав группировки входили бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, бизнесмен Тимур Миндич и действующий министр юстиции Герман Галущенко.

Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что руководителем группировки является бизнесмен и совладельца студии "Квартал 95" Тимур Миндич. У него также провели обыски. Однако он, по данным СМИ, скрылся из Украины за несколько часов до обысков. По данным следствия, бизнесмен, используя разветвленную сеть контактов во властных и бизнес кругах, мог координировать коррупционные схемы сразу в двух ключевых отраслях государства — энергетической и оборонной.