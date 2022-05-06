Масштабная ложь РФ выходит за пределы человеческого понимания и здравого смысла — постпред США в ООН

Масштабная ложь РФ выходит за пределы человеческого понимания и здравого смысла — постпред США в ООН

Правда, очень хорошо известна всем: именно кремль является единственным виновником войны в Украине.

Масштабная ложь России на международной арене по поводу ее агрессии против Украины, выходит за пределы человеческого понимания и здравого смысла.

Об этом заявила во время заседания Совбеза ООН постоянная представительница США Линда Томас-Гринфилд, пишет Укринформ.

"Россия неоднократно врала в Совете Безопасности ООН, распространяла теории заговора и дезинформацию, и каждый раз эта ложь становилась все больше", — подчеркнула представительница Соединенных Штатов.

Лишь три месяца назад постпред России при ООН утверждал, что его страна не собиралась врываться в Украину, и сейчас в РФ заявляют, что вторжение никогда не происходило.

«Они даже заявляют, что Украина атакует сама себя, сбрасывает бомбы на свои здания, своих людей и нападает на свою демократию. Это ложь противоречит любой логике, здравому смыслу. Россия занимается чистой дезинформацией», – добавила Томас-Гринфилд.

Дипломат убеждена, что правда очень хорошо известна всем: именно кремль является единственным виновником войны в Украине.

«Так сложно понять, почему некоторые члены Совбеза продолжают призывать «все стороны» (в том числе Украину – ред.) воздержаться от боевых действий. Говорим прямо: необходимо призвать именно Россию прекратить ее агрессию против Украины», — резюмировала представительница США.

Напомним, что Совет Безопасности ООН обсуждает сейчас проблемы защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры в Украине и в условиях российской агрессии в рамках недавно принятой повестки дня работы РБ на 2022 год "Поддержка мира и безопасности Украины".

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