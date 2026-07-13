Масштабная перегрузка правительства: когда нардепы уволят Свириденко и назначат нового премьера

Кабинет министров

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Верховная Рада, ожидается, уволит премьер-министра Юлию Свириденко и других членов правительства во вторник, 14 июля, а голосование за новый состав Кабинета Министров состоится на следующий день, 15 июля.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на свои источники.

«Сейчас самолет и президент за границей. И, как сообщают наши источники, вернется только во вторник. Все кадровые назначения будут уже в среду/четверг. Вторник, только увольнение», — говорится в его сообщении.

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Отставка правительства Свириденко — что известно:

Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский анонсировал увольнение Юлии Свириденко с должности главы правительства. Соответственно, это влечет увольнение других членов Кабмина. Железняк добавил, что в правительстве снова рассматривают увольнение министра образования и науки Оксена Лесного. Вероятным кандидатом на его место он назвал Николая Трофименко.

По информации народных депутатов Украины Ольги Василевской-Смаглюк и Ярослава Железняка. Скорее всего, новым премьером станет действующий глава Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины» Сергей Корецкий.

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