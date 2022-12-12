Масштабная воздушная тревога и разговор Зеленского с Байденом: главные новости ночи 12 декабря 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 12 декабря 2022 года:
- Воздушная тревога "красила в красное" области: карта Читать дальше –>
- В Херсоне прогремели взрывы Читать далее –>
- Зеленский пообщался с Байденом: о чем говорили Читать далее –>
- В Белгородской области РФ ночью раздались звуки взрывов: дома дрогнули Читать далее –>
- В Нацполиции рассказали, сколько зафиксировали военные преступления России на территории Украины Читать далее –>
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