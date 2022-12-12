Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Масштабная воздушная тревога и разговор Зеленского с Байденом: главные новости ночи 12 декабря 2022

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1951
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Масштабная воздушная тревога и разговор Зеленского с Байденом: главные новости ночи 12 декабря 2022

Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 12 декабря 2022 года:

Читайте также:

Права украинцев в темные времена | Выступление Владимира Зеленского

Права украинцев в темные времена | Выступление Владимира Зеленского

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1951
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация