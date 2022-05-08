Масштабная воздушная тревога в Украине и договоренности стран по санкциям против РФ: главные события ночи 8 мая 2022

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные события ночи 8 мая 2022:
- Ночью 8 мая воздушная тревога была объявлена почти во всех областях Украины. Читать дальше –>
- Центр противодействия дезинформации объясняет, что в нескольких областях Украины с 7 по 10 мая вводится длительный комендантский час. Читать дальше –>
- Великобритания выделит Украине еще 1,3 млрд фунтов стерлингов ($1,6 млрд – ред.) военной помощи. Об этом пишет издание Reuters, об этом говорится в заявлении правительства страны. Читать дальше –>
- Заместитель госсекретаря США Венди Шерман вместе со своими коллегами из Франции, Германии, Италии и Великобритании обсудили дальнейшие шаги по введению дополнительных санкций против России и продолжению поддержки Украины. Читать дальше –>
- Канада будет продолжать оказывать Украине всевозможную гуманитарную и финансовую помощь. Об этом шла речь во время телефонного разговора между первым вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко и министром международной торговли Канады Мэри Энджи, Читать далее –>
Читайте также:
- Нападение России на Украину: как начиналось путинское вторжение
- Что должен знать каждый украинец в условиях войны: правила и советы