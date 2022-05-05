Масштабная воздушная тревога в Украине и подробности заседания Совбеза ООН: главные события ночи 5 мая 2022

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные события ночи 5 мая 2022:
- Ночью 5 мая воздушная тревога была объявлена почти во всех областях Украины. Читать дальше –>
- Совет Безопасности ООН пообщается о проблемах защиты гражданского населения на гражданской инфраструктуре в Украине в условиях российской агрессии. Читать дальше –>
- Россия уже провалила все свои цели, предопределенные перед началом масштабного вторжения в Украину и проиграла войну с точки зрения собственных представлений о победе. Читать дальше –>
- Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что предложение Европейской комиссии по шестому пакету санкций с эмбарго на нефть для России из-за войны, которую она развязала против Украины, поддержат все страны-члены Европейского союза. Читать дальше –>
- Президент Европейского совета Шарль Мишель пока не готов назвать конкретную дату внесения в повестку дня для лидеров ЕС рассмотрение заявки Украины на членство ЕС и намерено это сделать тогда, когда для этого настал лучший момент. Читать дальше –>
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