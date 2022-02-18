Масштабное вторжение, Минские договоренности, паспортизация: Данилов рассказал о российских сценариях на Донбассе

По словам секретаря СНБО, почти все ведущие страны мира ясно сказали свою позицию относительно ситуации вокруг Украины.

События последних дней на Донбассе дают понять, что РФ хочет показать, что именно украинская армия обстреливает территорию Донбасса и таким образом легализовать полноценный, полномасштабный заход российских войск, мол, с целью освобождения территорий.

"Имеем понимание, что почти все ведущие страны мира четко сказали свою позицию, что в случае дальнейшего вторжения на территорию Украины, они должны соответствующим образом сразу отреагировать. Будет ли это происходить или нет — от нас это точно не зависит. Еще раз подчеркиваю — мы хотим мира, спокойствия в нашей стране. Единственная просьба – оставьте нас в покое, а мы самостоятельно разберемся на территории нашей страны", – заявил в пятницу, 18 февраля, во время брифинга секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что Украина – за выполнение Минских соглашений с логикой, которая на сегодняшний день существует в процессе, а не за выполнение по указанию Российской Федерации.

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"Мы не можем согласиться с тем, что Россия нарушает эти соглашения. Во-первых, она их совершенно не выполняет, потому что там есть первые пункты – с чего нужно начинать", — отметил секретарь СНБО.

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По словам Данилова, есть другая ситуация, когда РФ выдала уже 800 тыс. паспортов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и требует проведения, в первую очередь, выборов.

"Как можно проводить выборы, если у людей есть паспорта иностранного государства. Это просто невозможно", — резюмировал он.

Напомним:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что на сегодняшний день полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины нет. Масштабные обстрелы в СНБО называют провокацией от РФ.

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