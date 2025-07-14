Масштабные кадровые перестановки в правительстве Украины - Железняк назвал ключевые изменения

Кабмин.

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В правительстве Украины готовятся значительные кадровые изменения, в том числе в оборонном, экономическом и социальном блоке. Часть министров планируют уволить, некоторые из должностей могут объединить.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Согласно его данным, с должности министра обороны Рустем Умеров может перейти на дипломатическую работу - на должность посла Украины в США. Его место, вероятно, займет нынешний премьер-министр Денис Шмигаль. В то же время рассматривается вариант объединения Минобороны с Министерством по стратегическим отраслям промышленности.

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Кроме того, готовится увольнение главы Министерства образования, хотя имя преемника пока не озвучено.

В то же время в Министерстве экономики состоится назначение — новым министром должен стать Алексей Соболев.

В Министерстве социальной политики также ожидается смена — действующего министра планируют заменить первой заместительницей Дарью Марчак.

В Министерстве ветеранов изменений не предвидится – нынешний министр остается в должности.

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Если же будет принято решение об увольнении Германа Галущенко с должности министра энергетики, вероятной преемницей станет Светлана Гринчук, нынешняя глава Минэкологии.

Напомним, уже на этой неделе в Украине ожидаются изменения Кабинета министров. Масштабные кадровые перестановки в составе правительства могут пройти уже 16 июля на заседании Верховной Рады.