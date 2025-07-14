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Масштабные кадровые перестановки в правительстве Украины - Железняк назвал ключевые изменения
Правительство готовится к масштабной перезагрузке: Умерова могут назначить послом в США, Шмигаль возглавить Минобороны, а министром экономики станет Алексей Соболев.
В правительстве Украины готовятся значительные кадровые изменения, в том числе в оборонном, экономическом и социальном блоке. Часть министров планируют уволить, некоторые из должностей могут объединить.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Согласно его данным, с должности министра обороны Рустем Умеров может перейти на дипломатическую работу - на должность посла Украины в США. Его место, вероятно, займет нынешний премьер-министр Денис Шмигаль. В то же время рассматривается вариант объединения Минобороны с Министерством по стратегическим отраслям промышленности.
Кроме того, готовится увольнение главы Министерства образования, хотя имя преемника пока не озвучено.
В то же время в Министерстве экономики состоится назначение — новым министром должен стать Алексей Соболев.
В Министерстве социальной политики также ожидается смена — действующего министра планируют заменить первой заместительницей Дарью Марчак.
В Министерстве ветеранов изменений не предвидится – нынешний министр остается в должности.
Если же будет принято решение об увольнении Германа Галущенко с должности министра энергетики, вероятной преемницей станет Светлана Гринчук, нынешняя глава Минэкологии.
Напомним, уже на этой неделе в Украине ожидаются изменения Кабинета министров. Масштабные кадровые перестановки в составе правительства могут пройти уже 16 июля на заседании Верховной Рады.