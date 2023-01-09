Масштабные протесты в Бразилии и мощный обстрел Сумщины: главные новости ночи 9 января 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 9 января 2023:
- Тысячи протестующих штурмовали правительственные здания в Бразилии: что произошло Читать далее –>
- В Бразилии привлекли силовиков для возобновления порядка в столице из-за протестов. Читать дальше –>
- Количество задержанных за участие в протестах в Бразилии превысило 400 человек: президент возвращается в страну Читать далее –>
- "Попытка взорвать демократию": в США отреагировали на протесты в Бразилии. Читать дальше –>
- Враг нанес по территории Сумщины 144 удара: подробности. Читать дальше –>
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