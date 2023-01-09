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Масштабные протесты в Бразилии и мощный обстрел Сумщины: главные новости ночи 9 января 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2846
Время на прочтение
1 мин
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Масштабные протесты в Бразилии и мощный обстрел Сумщины: главные новости ночи 9 января 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 9 января 2023:

  • Тысячи протестующих штурмовали правительственные здания в Бразилии: что произошло Читать далее –>
  • В Бразилии привлекли силовиков для возобновления порядка в столице из-за протестов. Читать дальше –>
  • Количество задержанных за участие в протестах в Бразилии превысило 400 человек: президент возвращается в страну Читать далее –>
  • "Попытка взорвать демократию": в США отреагировали на протесты в Бразилии. Читать дальше –>
  • Враг нанес по территории Сумщины 144 удара: подробности. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
2846
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