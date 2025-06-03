Масштабный удар Украины по аэродромам РФ: эксперты объяснили, может ли Кремль ответить

Российская авиация / © Associated Press

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Одной из самых масштабных операций за все время войны стала украинская атака дронами по российским аэродромам, что значительно снизило возможности России для ударов по городам Украины. Как сообщают эксперты, РФ не имеет «чудо-оружия» для мощного контрудара.

Об этом сообщило издание BILD.

«У России нет секретных резервов или чудо-оружия, с помощью которого она могла бы ответить», — заявил военный эксперт Нико Ланге.

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Он отметил, что россияне «не ожидали такого удара и находятся в шоке». По его мнению, Кремль ограничится ракетными обстрелами и атаками дронов по гражданским.

Бывший советник Белого дома Питер Раф подчеркнул, что «Россия и так уже бросила на Украину все свое обычное оружие».

«Пока Путин не желает использовать оружие массового поражения, которое имеет свои последствия, у него нет серебряного шара в запасе», — заявил Раф.

Аналитик Томас Эгер также не ожидает резкой эскалации.

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«Война уже ведется на очень высоком уровне и не может рационально обостряться горизонтально и вертикально в настоящее время. Россия уже массированно атаковала Украину ранее и продолжит это делать», — заявил Егерь.

Однако эксперт Густав Грессель допускает, что РФ попытается устроить показательные авиаудары.

«Российская пропаганда пытается максимально преуменьшить инцидент. Пока непонятно, как распределены 40 пострадавших самолетов и что означает „удар“: есть широкий диапазон, от легкого повреждения до полного уничтожения», — заявил эксперт.

Операция «Паутина»

Напомним, в воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины провела беспрецедентную спецоперацию в тылу России. Украинские дроны поразили цели на четырех российских аэродромах — «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». В результате атаки было уничтожено 34% носителей крылатых ракет.

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Впоследствии эксперты оценили, сколько времени и средств понадобится России для восстановления потерь в стратегической авиации. Тем временем военные аналитики предположили, сколько бомбардировщиков осталось у РФ после операции «Паутина».

По сообщениям СМИ, секретная операция Украины, в результате которой был уничтожен 41 самолет стратегической авиации РФ, вызвала большое беспокойство как у Владимира Путина, так и у президента США Дональда Трампа, который ранее утверждал, что Украина «не имеет карт в этой войне».

Впоследствии у Путина прокомментировали украинские атаки на стратегическую авиацию РФ.